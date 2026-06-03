Najnovije informacije: Mina Kostić prebačena na drugo odeljenje psihijatijske klinike, evo i zbog čega!

Njen verenik Mane Ćuruvija Kasper odmah je doleteo iz Amerike kako se Mini zdravstveno stanje pogoršalo.

Pevačica Mina Kostić je jutros prebačena na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević". Pevačica se, prema lekarskim procenama, oseća bolje pa je sa intenzivne nege, prebačena na žensko odeljenje.

Mina Kostić se u psihijatrijskoj ustanovi nalazi od nedelje, gde ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pevačica je zadržana na lečenju.

Podsetimo, ona se u bolnici u razgovoru s drugim pacijentima tokom prijema totalno slomila, pa im je ispričala i svoju tešku životnu priču koja ju je dovela do toga da završi u psihijatrijskoj ustanovi.

Njen verenik, Mane Čuruvija Kasper, koji inače živi u Americi, stigao je u Beograd čim je saznao gde je Mina nalazi. On se oglasio na svom instagram nalogu i poručio da je uz pevačicu i moli za privatnost.

Autor: R.L.