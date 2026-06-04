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DA SAM NEŠTO TAKVO DOŽIVELA... Jelena Kostov progovorila o Mini Kostić i problemima estradnjaka: Teške teme... (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poslednjih nedelja mnogo se priča o problemima sa kojima se bore pripadnici domaće estradne scene, o čemu je sada otvoreno govorila Jelena Kostov.

Pevačica Jelena Kostov juče je uveličala proslavu kolege Joce Stefanovića, koji je slavio rođenje sina Vukana. Na slavlju se pojavila i ponosna mama Iva Bojanović, a Jelena nije krila sreću zbog prinove koju su dobili.

- Ne mogu da opišem koliko mi je drago zbog Joce. Ja Jocu mnogo volim. Joca je jedna toliko divna duša, i Joca i Iva, zaslužuje svu sreću koja mu se dešava - rekla je Jelena.

Nije retkost da roditelji u prvim mesecima, nakon dolaska prinove, imaju neredovan san, a Jelena se prisetila trenutaka kada je i sama postala majka, te istakla da su njena deca bila, što se toga tiče, zahvalna za čuvanje.

Foto: Pink.rs

- Stvarno su bili divni, nisam imala tih problema, ali znam da ljudi imaju te probleme. U prvih par meseci ne može se reći da je spavanje bajno i čarobno, ali dobro, možda Joca bude pošteđen, zato što znam koliko je Iva divna. Joca će sigurno raditi, sigurno će ga ona poštedeti, da se naspava ko čovek - objasnila je ona.

Foto: Pink.rs

Ne donosite sud o Mini

Udarna tema ovih dana je zdravstveno stanje pevačice Mine Kostić koja je trenutno na lečenju u psihijatrijskoj klinici "Dr Laza Lazarević", a njena koleginica nije želela da sebi daje za pravo da duboko ulazi u ovu temu.

Foto: google maps/printscreen, Pink.rs

- Mnogi ljudi, pretpostavljam, imaju problem sa tim, ali kada je estrada, to se baš burno proprati. To su stvarno teške teme i mislim da niko ne treba sad da daje svoj sud i komentariše. Pretpostavljam da svako ima nešto da kaže, ali oni znaju kako im je. To su jako teške teme - rekla je Jelena, a na pitanje kako se ona nosi sa teškim, kriznim trenucima, rekla je:

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- Nisam imala preteških trenutaka da mi je trebala pomoć, hvala Bogu da je tako. U takvim trenucima porodica je svima nama najveći oslonac i podrška.

Srećom, u svojoj karijeri nije doživela neprijatnost koja bi je navela na razmišljanje da odustane od pevačkog poziva.

Foto: Pink.rs

- Da sam nešto takvo doživela, očigledno se ne bih bavila ovim poslom. Ja svoj posao volim najviše na svetu, to je najlepši posao na svetu. Stvarno nisam imala problem.

Autor: D.T.

#Jelena Kostov

#Jovan Joca Stefanović

#Mina Kostić

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