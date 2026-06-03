Cecin unuk Željko isklesan, sav u trbušnjacima! Veljko Ražnatović danas slavi rođendan prvencu, objavio fotku i nazvao ga TIGROM

Bokser Veljko Ražnatović ponosni je otac trojice sinova - Željka, Isaije i Krstana, a prvencu danas slavi šesti rođendan.

Unuci Cece Ražnatović krenuli su očevim stopama, te neguju sportski duh i praktikuju sportske aktivnosti, o čemu svedoči i nova fotografija koja je osvanula na Veljkovom nalogu na Instagramu.

Naime, mali Željko je ponosno pokazao mišiće, a njegovi trbušnjaci oduševili su Veljkove pratioce.

- Srećan rođendan, tigre - napisao je ponosni tata Veljko, koji je postao otac pre šest godina.

Inače, Veljko je mesecima boravio u Rusiji, gde gradi svoju profesionalnu boksersku karijeru, a po povratku u Srbiju vratio se u Titel, rodno mesto supruge Bogdane, gde žive zajedno sa troje dece. Ne krije da mu mirnija sredina daleko više prija od Beograda, iz kog se sklonio, a u Titelu se bave poljoprivredom i stočarstvom.

Autor: D.T.