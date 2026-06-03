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Bešlićev sin novom objavom rasplakao Balkan: Zagrljeni Sejda i Halid, prizor od kog puca srce (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Printscreen ||

Bol zbog gubitka majke i dalje ne jenjava kod Dina Bešlića, sina muzičke legende Halida Bešlića.

Nakon smrti majke Sejde, Dino se povremeno oglašava na društvenim mrežama, a svaka njegova objava svedoči o tome koliko mu porodica nedostaje. Ovoga puta podelio je emotivnu fotografiju svojih roditelja koja je dirnula brojne pratioce.

Na fotografiji se vide Halid i Sejda kako sede u sobi, dok ga ona nežno grli jednom rukom.

Foto: instagram printscreen

Jednostavan, ali snažan prizor ljubavi i bliskosti rasplakao je mnoge koji prate porodicu Bešlić. Kao muzičku podlogu odabrao je pesmu "Nedostaješ" od Merlina.

Dino nikada nije krio koliko su mu roditelji bili najveći oslonac u životu, te koliko mu teško pada njihov odlazak. Upravo zbog toga, svaka uspomena koju podeli sa javnošću izazove veliku pažnju i emocije.

Foto: Printscreen YouTube/Pink.rs

Podsetimo, Sejda Bešlić preminula je samo osam meseci nakon supruga Halida, nakon duge i teške borbe sa bolešću. Njena smrt potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce porodice Bešlić.

Sahrana Sejde Bešlić biće održana u četvrtak, kada će porodica, rodbina i prijatelji ispratiti na večni počinak ženu koja je decenijama bila najveća podrška slavnom pevaču i stub svoje porodice.

Autor: D. T.

#Dino Bešlić

#Halid Bešlić

#Sejda Bešlić

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