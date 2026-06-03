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Nataša Bekvalac se oglasila nakon priče da je u tajnoj vezi sa zauzetim fudbalerom

Izvor: pink.rs/republika.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Instagram Printscreen ||

Pop zvezda Nataša Bekvalac demantovala je glasine da je u emotivnoj vezi sa zauzetim fudbalerom Sašom Lukićem.

Naime, pevačica se pojavila na jednom gradskom događaju, gde su je novinari upitali kako komentariše navode da je u vezi sa zauzetim fudbalerom. Bekvalčeva je kroz osmeh poručila:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ja to da komentarišem? Takve situacije mene prate u toku karijere, bitno je da ostanete mirnog uma i čistog srca. Kad ste mirnog uma, sve vibracije koje nisu na vašem nivou se odbijaju, kao što se od mene odbila i ova - bilo je sve što je Nataša želela da kaže na tu temu.

Podsetimo, Lukić je više od godinu dana u vezi sa top modelom Nikolinom Vekić, a fudbaler je demantovao spekulacije da ga je devojka navodno uhvatila u prevari sa Natašom.

- Jedina istina je da sam već neko vreme u stabilnoj i srećnoj vezi sa svojom devojkom i ona nema nikakve veze s neistinitim insinuacijama koje su se pojavile u medijima - poručio je on.

Autor: D .T.

#Nataša Bekvalac

#Saša Lukić

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