Nataša Bekvalac se oglasila nakon priče da je u tajnoj vezi sa zauzetim fudbalerom

Pop zvezda Nataša Bekvalac demantovala je glasine da je u emotivnoj vezi sa zauzetim fudbalerom Sašom Lukićem.

Naime, pevačica se pojavila na jednom gradskom događaju, gde su je novinari upitali kako komentariše navode da je u vezi sa zauzetim fudbalerom. Bekvalčeva je kroz osmeh poručila:

- Ja to da komentarišem? Takve situacije mene prate u toku karijere, bitno je da ostanete mirnog uma i čistog srca. Kad ste mirnog uma, sve vibracije koje nisu na vašem nivou se odbijaju, kao što se od mene odbila i ova - bilo je sve što je Nataša želela da kaže na tu temu.

Podsetimo, Lukić je više od godinu dana u vezi sa top modelom Nikolinom Vekić, a fudbaler je demantovao spekulacije da ga je devojka navodno uhvatila u prevari sa Natašom.

- Jedina istina je da sam već neko vreme u stabilnoj i srećnoj vezi sa svojom devojkom i ona nema nikakve veze s neistinitim insinuacijama koje su se pojavile u medijima - poručio je on.

Autor: D .T.