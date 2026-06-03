Mina Kostić jaukala u stanu?! Evo šta se navodno dešavalo s pevačicom pre nego što je završila u Lazi: Dva puta je dolazila hitna, a onda je odvela policija

Pevačica Mina Kostić prolazi kroz veoma težak period u životu. Pevačica se već nekoliko dana nalazi u psihijatriskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević" zbog, kako su pisali mediji, agresivnog ponašanja.

Prema Kurirovim najnovijim saznanjima, pevačica se posle tri dana oseća bolje i prebačena je sa intenzivne nege na žensko odeljenje.

Prema izvorima bliski pevačici, u nedelju je Mina Kostić prolazila kroz veoma teško emotivno stanje. Komšije, koje su čule jaukanje i dreka iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Kako piše Kurir, na njenu adresu je Hitna dva puta dolazila i oba puta je pevačica odbijala da bude hospitalizovana. Na kraju je pozvana policija, koja je uspela da smiri pevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

- Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - rekao nam je izvor.

Autor: D. T.