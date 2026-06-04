SVI SU NERVOZNI, KUKAJU... Era Ojdanić iskreno o Mini Kostić, pomenuo i Slobu Vasića: Uvek je bilo problema

Nakon situacije koja se dogodila pevačici Mini Kostić koja je smeštena u bolnicu "Lazu Lazarević", brojne kolege su se oglasile i pružile reči podrške, a sada se među njima našao i Era Ojdanić.

Neki od njih su objasnili da je potrebno više razumevanja, drugi su i sami priznali da su prolazili kroz teže periode propraćene problemima. Uz to, postoji i pritisak koji javne ličnosti sa sobom nose.

Na ovu temu svoje mišljenje je izneo i pevač Era Ojdanić, koji je, inače, i dobar prijatelj pevačice. Naime, on je bio zatečen kada je čuo gde se Mina nalazi.

- Prvi put sada čujem za to, ne znam šta se dogodilo sa ženom! U svakom slučaju, žao mi je Mine. Ona je moja dobra drugarica, kako je od milja zovem, moja "džiguljavka". Ne mogu da verujem šta joj se dogodilo. Vidim da se u poslednjih možda pola godine udala za onog finog gospodina. Bili smo zajedno u nekim emisijama. Sve najbolje, puna energije, puna šale, puna ljubavi i drugarstva. Šta se tu dogodilo da završi u "Lazi Lazareviću"? - rekao je Ojdanić za Informer, a potom otkrio koji utisak ima o Mininom izabraniku Manetu Ćuruviji Kasperu, budući da je bilo prilike da se upoznaju.

Samo reči hvale je imao Era o Kostićkinom partneru, Kasperu.

- Fenomenalan, sjajan momak! Prihvatio je mene kao drugara i to što se ja i Mina zezamo. Baš je skroz kul čovek! Nikada ne bih rekao da postoji neka negativa kod njega, bar koliko smo vremena proveli zajedno. Super čovek, verujte mi - rekao je folker.

Budući da je javnost nedavno potresla vest i o Slobi Vasiću, našem pevaču, koji se nedavno našao u sličnoj situaciji kao i Mina.

Era je tim povodom, objasnio i da li su se ranije slične situacije dešavale na domaćoj estradi.

- Pa, znate kako, uvek je bilo nekih problema i problemčića. Čini mi se da se dosta kolegama zakazani termini otkazuju ili pomeraju, nešto se poprilično poljuljalo na estradi. Ja, u svoje lično ime, mogu da kažem da sam super. Imam dosta posla, ljudi me zovu, ali vidim da se kolege žale: "Ero, nema posla!" Svi su nešto nervozni i kukaju. Žao mi je što je to tako, ali ja im uvek kažem da ne drže neke velike cifre, već da se prilagode - bio je iskren Era Ojdanić za pomenuti medij.

Kako postoje spekulacije da je Mina klonula zbog manjka posla, Era je objasnio i taj slučaj.

- Ne mislim da je zbog posla, ona uvek ima posla! Dosta radi, dosta je traže i popularna je. Jedino ako se toliko zaljubila da ne može da podnese udaljenost od Kaspera, pa je daljina učinila svoje - rekao je Era.

- Maksimalno joj pružam podršku, ona je moje veliko srce! Sjajan čovek, sjajna koleginica i neka se što pre oporavi! Evo, baš ću da pokušam da je pozovem, da vidim kako je, ako bude dostupna, i da joj kažem: "Gde si ti, Džiguljava, šta je sa tobom?" - zaključio je Era u tom razgovoru.

Autor: D. T.