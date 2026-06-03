ČUO SAM SVEDOČANSTVA LJUDI KOJI SU... Nove sramne izjave Tonija Cetinskog nakon otkazanog koncerta u Spensu: Nisam mrzitelj

Hrvatski pevač, koji je već imao izjave upućene protiv Srba, Toni Cetinski, ponovo je imao neprikladne komentare, i to osvrnuvši se na koncert koji je otkazao početkom marta ove godine u Spansu u Novomm Sadu, samo nekoliko sati pred održavanje.

Samo nekoliko sati pre početka planiranog koncerta zakazanog u srpskoj Atini, Cetinski je doneo odluku da odloži nastup pod obrazloženjem da "ta dvorana budi loše uspomene iz rata 90ih".

Pevač je sada, tokom gostovanja u jednom podkastu progovorio na ovu temu, pa izabrao da krivi medije, ali i vređa Srbe svojim komentarima, pa čak i pojedine Hrvate.

- Jaoj, da! Još uvek ima normalnih ljudi s jedne i druge strane koji ne razmišljaju preterano o tome šta ko piše i tabloide ko uzima za ozbiljno, samo budala to može ozbiljno da razume - rekao je on.

Iako je pevač probao da se opravda i izađe iz negativnog narativa, nije mu krenulo za rukom, pa je tako optužio i medije iz svoje zemlje, objasnivši da je "hajka na njega" počela baš u Hrvatskoj.

- Kad neko pametan čovek, razuman hajmo reći ne mora da bude pametan, pričita izjavu zbog čega smo otkazali koncert i uporedi s onim u šta se to sve pretvorilo, shvati da je to bio jedna politički spin. Nigde ja nisam ni mrzitelj, jer bih bio jako licimeran, nigde ja nisam šta sad odjednom ne nastupa, a nastupao je tamo četiri, pet puta. Zato što sam jednostavno čuo svedočanstva ljudi koji su to nešto prošli, nijednom nisam izgovorio reč "logor", iako mi je to stavljeno u usta od strane naših medija, to je odave krenulo što je najgore, a tamo je to dočekano sa ovacijama.

- To se pretvorilo u jedan žrvanj politički, gde se išlo sa rečenicom: "Da li ste čuli da je Toni to izjavio", u toj mojoj izjavi niste mogli da pročitate mržnju prema Srbima, a onda čitam o nekom gradonačelniku koji traži neko izvinjenje, meni je palo na pamet da se izvinim što je moja publika žutilo morala da čita - naveo je Cetinski bahato u podkastu "Inkubator".

"Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih"

- Dragi ljudi, retko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška. Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu za koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i verujem većina izvođača i sportista koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s tim da dvorana Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije - naveo je on, pa dodao:

- Poslednjih dana čuo sam svedočanstva o ljudima: civilima, ženama, deci i braniteljima, koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo. U mojoj porodici postoji osoba koja je u ratu izgubila muža i oca i upravo zato na ovu situaciju ne mogu da gledam površno. Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog muzike, zajedništva i poruke turneje Samo ljubav", rekao je Cetinski.

Najpre, Toni je zatražio mišljenje publike, a onda i sam doneo odluku.

- Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati. U poslednjim danima upoznat sam s brojnim svedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih. Kao čovek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osećam odgovornost da na to ne ostanem ravnodušan.

- Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pesmom, otvorena srca pa verujem da će i ovu moju odluku razumeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena protiv bilo koga, niti iz želje za podelama, nego upravo suprotno iz želje da muzika ostane ono što je uvek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovde dogodio. Verujem da će doći vreme i mesto gde ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pevati zajedno", napisao je Toni Cetinski, a u objavi je još naveo da se oseća "spokojno".

Autor: D .T.