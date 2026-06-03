Kasper posetio Minu Kostić u Lazi: Utučen napustio kliniku

Verenik pevačice Mine Kostić posetio ju je danas u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević". Ona je tamo dovedena pre nekoliko dana u pratnji policije.

Kasper se nedavno vratio u Beograd iz Amerike, a sada je ponovo došao Mini u posetu.

Vidno utučen, sa naočarima i slušalicama na glavi, Mane Ćuruvija Kasper napustio je kliniku po završetku posete, prenose domaći mediji.

On je navodno bio vidno neraspoložen, a nakon izlaska, ubrrzo se udaljio u nepoznatom pravcu. Sve vreme na putu do automobila je komuncirao sa nekim putem telefona i probao da izbegne kontakt sa medijima.

Autor: D.T.