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Kasper posetio Minu Kostić u Lazi: Utučen napustio kliniku

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Pink.rs, google image search ||

Verenik pevačice Mine Kostić posetio ju je danas u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević". Ona je tamo dovedena pre nekoliko dana u pratnji policije.

Kasper se nedavno vratio u Beograd iz Amerike, a sada je ponovo došao Mini u posetu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Vidno utučen, sa naočarima i slušalicama na glavi, Mane Ćuruvija Kasper napustio je kliniku po završetku posete, prenose domaći mediji.

On je navodno bio vidno neraspoložen, a nakon izlaska, ubrrzo se udaljio u nepoznatom pravcu. Sve vreme na putu do automobila je komuncirao sa nekim putem telefona i probao da izbegne kontakt sa medijima.

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Autor: D.T.

#Mane Ćuruvija Kaper

#Mina Kostić

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