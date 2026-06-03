Dekoracija kao iz bajke! Uroš Živković danas slavi prvi rođendan sinu Lazaru: Stiže pola estrade, sve puca od luksuza (VIDEO)

Popularni folk pevač Uroš Živković danas je upriličio veliko gala slavlje povodom prvog rođendana sina Lazara, kog je dobio u braku sa suprugom Jovanom.
Živkovići su za ovaj poseban dan odabrali jedan elitni beogradski restoran, gde će se sjatiti njihova familija, brojni prijatelji, ali i pripadnici domaće estradne scene, budući da Uroš važi za miljenika među kolegama.
Ponosni tata je za ovu priliku odabrao plavo odelo i sivu majicu, a na lokaciju je došao sam - očekuje se da će mu se uskoro pridružiti supruga i sin, slavljenik.
Mladi pevač odlično je raspoložen - pozdravio je sve okupljene novinare, a potom ušao u salu koja je specijalno dekorisana za ovu priliku.
Sve je u nežno plavim i bež tonovima, a na ulazu u sam restoran postavljeni su džinovski buketi balona, a naznačeno je i ime slavljenika.
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Autor: D. T.