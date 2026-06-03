AKTUELNO

Domaći

Dekoracija kao iz bajke! Uroš Živković danas slavi prvi rođendan sinu Lazaru: Stiže pola estrade, sve puca od luksuza (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Popularni folk pevač Uroš Živković danas je upriličio veliko gala slavlje povodom prvog rođendana sina Lazara, kog je dobio u braku sa suprugom Jovanom.

Živkovići su za ovaj poseban dan odabrali jedan elitni beogradski restoran, gde će se sjatiti njihova familija, brojni prijatelji, ali i pripadnici domaće estradne scene, budući da Uroš važi za miljenika među kolegama.

Ponosni tata je za ovu priliku odabrao plavo odelo i sivu majicu, a na lokaciju je došao sam - očekuje se da će mu se uskoro pridružiti supruga i sin, slavljenik.

Foto: Pink.rs

Mladi pevač odlično je raspoložen - pozdravio je sve okupljene novinare, a potom ušao u salu koja je specijalno dekorisana za ovu priliku.

Foto: Pink.rs

Sve je u nežno plavim i bež tonovima, a na ulazu u sam restoran postavljeni su džinovski buketi balona, a naznačeno je i ime slavljenika.

Pogledajte video na početku teksta.

Autor: D. T.

#Rođendan

#Uroš Živković

#Veselje

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

KRVAVO OKO I POSEKOTINA NASRED GLAVE! Prvi intervju Darka Lazića posle teške saobraćajke: Istina o svađi s Kaćom, policiji i drami sa Đanijem (VIDEO)

Domaći

Uroša Živkovića skroz iscepali! Pogledajte atmosferu sa slavlja novopečenog tate: Plavokosa bomba mu ščepala majicu, blicevi odmah sevnuli (VIDEO)

Domaći

NE DAJU MI DA VIDIM ŽENU I BEBU! Uroš Živković večeras slavi sina prvenca, stiže mu cela estrada: Biće još dve, tri ture suza do jutra

Domaći

Filip Živojinović bez trudne Prije na veselju Uroša Živkovića: Novopečenom tati iscepao majicu, a evo ko mu je pravio društvo (FOTO)

Domaći

ĐANI DONEO KOVERTU UROŠU ŽIVKOVIĆU! Folker ne štedi, a evo koju novčanicu je izvadio na svadbi i kome ju je dao (FOTO+VIDEO)

Domaći

Uroš Živković dobio sina na rođendan svoje bivše devojke, popularne pevačice! Voleo je ovu stariju koleginicu