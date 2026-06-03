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Radu Manojlović ujela žena na nastupu: Došlo mi je da joj vratim ili opaučim!

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačici Radi Manojlović je svaki dan obeležen nastupima, kako po klubovima, tako i na privatnim proslavama. Osim toga, ona se često rade volje odaziva i humanitarnim događajima.

Rada se sada našla u jednom restoranu u Beogradu gde je prisustvovala kako bi otpevala nekoliko pesama. Cilj je bio prikupljanje novca.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Moram da priznam da je naš posao jako zamoran i težak jer radimo noću, ali se uvek trudim da prihvatim šta mogu i nekada to prevazilazi moje zdravstvene mogućnosti, a toliko ima poziva da bismo mogli više koncerata dnevno da uradimo humanitarnih širom Srbije – rekla je Rada na samom početku za “Blic“.

Radin kolega, pevač Radiša Trajković Đani nedavno je imao specifičnu situaciju kada ga je na nastupu gost ujeo za stomak. Međutim, Rada je prošla kroz slično, ali uz manje posledice.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Mene je žena ujela na nastupu i to je situacija gde ne možeš da veruješ, znaš da je iz strasti, ali opet ne možeš da veruješ da je neko spreman baš toliko. Onda razmišljaš da li nekog i ti da ujedeš ili opaučiš i to je izgledalo kao malo kuče kada te stegne, pa ne možeš da ga otkačiš. Možda je trebalo da primim tetanus, ali nisam, možda sam bila pod nekim dejstvom od pre – priča Rada.

Autor: D. T.

#Rada Manojlović

#Radiša Trajković Đani

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#pevačica

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