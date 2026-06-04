HARIS PREDUZEO MERE NAKON ŠTO MU SE VRATILA ĆERKA! Evo koji stav je Melina imala prema Đini: NEĆU VIŠE DA SE PETLJAM...

O odnosu folk pevača Harisa Džinovića i njegove ćerke Đine dugo se priča i piše, a on je nedavno izjavljivao da im je komunikacija "zamrznuta". Baš zbog toga je mnoge iznenadilo što se Đina vratila ocu na Senjak, pa više nije u Barseloni, gde je, kako je Haris pričao, ona na studijama.

Haris je, po njenom povratku, izjavio da bi voleo da Đinu zaštiti od medijskog haosa, te da će dati sve od sebe da tako bude.

- Mislim da decu treba ostaviti po strani. Zašto bi deca bila upletena u afere ili nešto što njima uopšte ne pripada? - rekao je on.

- Treba ih pustiti da normalno i zrelo odrastaju, bez opterećenja stvarima koje ih se ne tiču - jasan je bio on za net.hr.

Nakon što je Đina jednom prilikom objavila izazovne slike na kojima pozira golog stomaka i u prvom planu ističe dekolte, Melina Džinović je javno istakla da ne odobrava takvo ponašanje i naglasila da je Đina povodom toga bila upozorena.

Navodeći svoj stav o ćerkinom putu influenserke, Melina je izjavila: "Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca".

Harisova bivša žena smatra da je velika greška što je Đina samu sebe izložila svetu Instagrama i TikToka, pridajući preveliki značaj svom fizičkom izgledu i dozvoljavajući da bude meta komentara nepoznatih ljudi, kako je pričala javno.

Rekla je tad da ne može da shvati ćerkinu potrebu da komunicira sa ljudima koje ne poznaje, ali je i dodala da joj je rekla svoje mišljenje, čak i zamolila da to ne radi, i da "posle toga ne želi više da se petlja".

"Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije", govorila je Melina.

Džinović o ćerki: " Nemam ja emocija više"

Podsećamo, Haris Džinović otvoreno je nedavno pričao o odnosu sa ćerkom, pa se požalio svima.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovde u ovoj kući - rekao je Haris Džinović tad za "Kurir".

Autor: M.K.