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RUŽNA JE STVAR, MORAŠ DA BUDEŠ JAKA LIČNOST: Elma Sinanović progovorila o Mini Kostić koja je u Lazi, evo šta joj želi

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Elma Sinanović pojavila se večeras na jednom slavlju, a bila je iznenađena što su pripadnici sedme sile tu.

Dotakla se pred kamerama koleginice Mine Kostić i njene delikatne situacije, o kojoj bruji region.

- Nisam se spremila, nisam očekivala da ću se slikati, snimati sad. Moji me stalno kritikuju da ne znam da poziram, da ne znam sama da se našminkam - rekla je Elma na početku.

Foto: TV Pink Printscreen

Na pitanje o koleginici Mini Kostić, koja je završila u Lazi Lazarević, rekla je:

- Nemojte me to sad, molim vas, znam da je aktuelna tema, to može svakom da se desi. Nadam se da će ona biti dobro. Mina je odličan pevač. Estrada trpi mnogo veliki pritisak. Moraš da budeš baš jaka ličnost da ostaneš normalan, to je džungla, to stalno kažem. Ružna je stvar, ona je javna ličnost, žao mi je kad čujem tako nešto.

Foto: google maps, e-stock/časlav vukojičić

"U Novom Pazaru imam svoju oazu mira"

Elma ne priželjkuje da se preseli u Beograd.

- Ja nisam baš toliko deo estrade, bavim se muzikom na neki suptilniji način, ne trudim se toliko da sam tu, da sam u žiži, poput drugih. U Pazaru imam neku svoju oazu mira, to je to. Van sam nekih dešavanja. Lakše je meni što sam tamo. U svom sam nekom matriksu, što bih ja rekla. Ne eksponiram se mnogo, to je dobro - rekla je Elma, koja je nedavno priznala da ubrizgava botoks i hijaluron.

Autor: M.K.

#Elma Sinanović

#Laza

#Mina Kostić

#pevačica

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