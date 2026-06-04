Andreana Čekić progovorila o sukobu sa Aleksandrom Bursać, pa pružila podršku Mini Kostić: Mislim da smo svi imali ljubavne probleme... (VIDEO)

Prokomentarisala aktuelne teme!

Pevačica Andreana Čekić pojavila se na proslavi prvog rođendana sina kolege Uroša Živkovića, a tom prilikom progovorila je pred okupljenim medijima o svojoj kilaži, ljubavnom životu, ali i slučaju koleginice Mine Kostić koja je završila na psihijatriji.

- Bolesna sam malo... Sijam zbog toga, malo sinusi... Hoće malo okice da sijaju... Udvarači ne smeju da prilaze. Ne znam da li se plaše, valjda zračim tako - otkrila je Andreana na početku i dodala:

- Može to još bolje, nisam stala ovde. Godinu dana je trajalo skidanje viška. Nisam bila na strogom režimu. Ne jedem više kasno, retko kad pojedem pastu, manje jedem i više jedem salate. Prebrodila sam krizu. Torpedo do leta - našalila se pevačica i progovorila o Mini Kostić.

- Pre svega puno da pozdravim Minu i poželim joj brz oporavak. Ništa to nije strašno, svima može to da se desi. Nadam se da će se brzo oporaviti. Žao mi je, ali biće to dobro. Mislim da smo svi imali ljubavne probleme i dobre i loše trenutke. Ne znam šta je kod nje konkretno, ali to će ona rešiti i izaći jača. Teško je vreme, vreme tenzije. Neki ljudi dođu do tačke pucanja do te mere da potraže pomoć na taj način... Bitno je da nađemo način da sami sebi pomognemo - rekla je pevačica, a onda prokomentarisala navodni sukob sa Aleksandrom Bursać.

- Nemamo sukob. Ne znam da li je ona tu večeras - poručila je Andreana.

Autor: M.K.