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PITAJTE GA DA LI SAM MU SE SVIĐALA VIŠE NEGO ŠTO JE NORMALNO: Neda Ukraden progovorila o bliskom odnosu sa Tonijem Bijelićem!

Izvor: Svet, Blic, Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Toni Bijelić joj je često pomagao, naročito oko administrativnih pitanja dok je živela u Beču devedesetih godina. Istakla je da joj je pažnja godila i smatra to komplimentom.

Pevačica Neda Ukraden je u emisiji Ognjena Admižića progovorila o bliskom odnosu sa biznismenom Tonijem Bijelićem, bivšem mužu njene koleginice. Toni je Nedi mnogo pomogao pre nego što je stupio u brak sa njenom koleginicom, o čemu se naširoko priča.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Neda je istakla da je devedesetih živela u Beču, a da joj se on našao oko administrativnih pitanja, te da je uvek bio tu za nju i njene kolege kad bi im nešto zatrebalo.

Na pitanje da li je između njih nekad bilo nešto više od prijateljstva Neda je jednom prilikom rekla da nije, ali nije negirala da joj se on udvarao.

- On je znatno mlađi od mene. E sad, da li se ja nekome sviđam malo više nego što je to normalno, to ne bi trebalo da pitate mene - rekla je Neda u svom stilu, pa dodala da joj je pažnja godila:

- To je za mene svakako kompliment.

- Pošto Toni odlično govori nemački, našao mi se pri ruci - govorila je Neda za "Svet".

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Neda o Toniju: "Stalno je dolazio na nastupe"

Podsetimo, Neda je kod Amidžića pričala otvoreno o Bijeliću.

- Ja sam tri godine živela u Beču, od '92. do '95. godine, misleći da ću tako izmaći iz tih problema u našoj zemlji. Htela sam i da dete upišem tamo u školu. Međutim, Jelena nije htela, pa sam stalno bila na relaciji. Tonija Bijelića smo upoznali svi mi pevači koji smo tamo radili, on i njegov otac su stalno dolazili na nastupe i uvek su nam pomagali kad nam je nešto trebalo oko papira - rekla je Neda u pomenutoj emisiji.

- Tamo sam imala čak i stan zakupljen. Toni je uvek bio od pomoći, čovek kome se možeš javiti i obratiti za sve. To je to - zaključila je Neda Ukraden.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: S.Z.

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