Kasper uhvaćen u laži?! Tvrdio da je video Minu u Lazi, a sada se oglasio: Dužan sam da vas obavestim o...

Pevačica Mina Kostić prebačena je juče ujutru sa intenzivne nege na žensko odeljenje psihijatrijske ustanove "Dr Laza Lazarević" jer se, prema lekarskim procenama, osećala bolje.

Pevačica se od nedelje nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, gde ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agresivno ponašanje, ona je zadržana na lečenju.

Tokom ponedeljka po podne za medije su se oglasili i Minin verenik Mane Ćuruvija, alijas Kasper, i njen brat Milan. Oni su istakli da je Kasper posetio pevačicu u bolnici. Ipak, ova tvrdnja ne odgovara istini iz prostog razloga što su posete na intenzivnoj nezi strogo zabranjene i ne postoji mogućnost kontakta s pacijentom ni pod kojim uslovima. Ova informacija je nezvanično potvrđena i iz same ustanove.

- Niko osim doktora ne može da dođe i da razgovara s pacijentima dok su na intenzivnoj nezi u psihijatrijskoj ustanovi. Jednostavno, takva su pravila. Pacijenti su u strogoj izolaciji i nemaju dodira sa spoljnim svetom. Izjave da je pevačicu posetio njen partner i da su se videli nisu tačne. Jedino je tačno da je on došao na kliniku i da je razgovarao s medicinskim osobljem koje brine o Mini. Oni su mu saopštili kakvo je njeno zdravstveno stanje, ali on nije mogao da je vidi ni da priča s njom. Razumem da je interesovanje medija veliko i da je ovo bio način i prilika da se Kasper prvi put oglasi o ovoj temi, ali ovo nije način. Stvara se zabuna i može da izazove revolt kod porodica drugih pacijenata, kojima su bližnji u sličnoj situaciji kao Mina - rekao nam je sagovornik.

Pevačicin brat Milan rekao je kako se Mina bori sa anksioznošću i da je to razlog hospitalizacije.

- Od srede do nedelje sam bio sa njom. Rešili su da je zadrže zbog anksioznosti. Sve se to nakupljalo godinama, tuđi problemi su razlog. Kasper ju je danas posetio - istakao je Milan za Pink.

Za razliku od njega, Kasper je bio opširniji, pa je u obraćanju na Instagramu otkrio šta se dešava s pevačicom, ali i kako se trenutno oseća, nakon što ju je navodno posetio.

- Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas, pre ili kasnije, može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravde na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Danas smo se videli, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo u medijima. Nije ni blizu - napisao je Kasper i dodao:

- Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sad za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada ćete imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - dodao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

Autor: D .T.