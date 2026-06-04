ŽENA ME JE IZBACILA IZ KUĆE! Raletova hit priča o bivšoj supruzi i Ani Nikolić: Nahvatala me je, izleteo sam kroz prozor, a ona...

Kompozitor Goran Ratković Rale iza sebe ima bogatu karijeru, a jednom prilikom otvorio je dušu o nekim nepoznatim detaljima iz njegovog života.

Naime, on se osvrnuo na saradnju sa Marinom Tucaković, ali je progovorio i o odnosu sa pevačicom Anom Nikolić. Javnosti je poznato da njihovu ljubavnu priču prate brojne turbulencije, pa je Rale sada objasnio kako stoje stvari između njih dvoje.

Isprva, prisetio se anegdote kada je usled prve saradnje sa Marinom, imao svađu sa jednim poznatim tekstopiscem, a onda otkrio da ga je tada i žena izbacila iz kuće.

- Ja se posvađao sa Stevom Simeunovićem, nisam hteo da radim ništa sa njim, nebitno oko čega. Odmah sam pozvao Sašu Popovića. Pitao sam ga da li zna Marinu. Rekao sam mu da je nazove i da joj kaže da hoću da radim sa njom. Ja sam je odmah pozvao i ona mi je rekla da me je tri godine čekala. Prvu pesmu smo radili "Lopov" zajedno. Žena me je tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Mobi Dika. Mobi je bio tonac kod Fute. Jedno jutro je ustao i rekao mi da mu odsviram "Lopov" pesmu. Tad sam shvatio poentu, rekao sam Marinu da promeni. Pozvao sam je da joj kažem da ne menja ništa. Tako je i bilo na kraju, genijalno - rekao je Rale u razgovoru za Blic.

On se osvrnuo na odnos sa pevačicom Anom Nikolić sa kojom je u vezi.

- 1999. godine bio sam u Sofiji, Ana je tada došla u studio kod mene. Tada sam sedeo u studiju sa nekom devojkom i neko mi je rekao da mi dolazi Coka. I ja kroz prozor izleteo, da me Coka ne nahvata. A Ana je u dvorištu sedela. Mi se od tada znamo, ona misli da sam isti čovek, a nisam. To je njena prva slika o meni. Trebalo je duet da snimi, mi smo se družili konstantno, nikad ništa nije bilo. Tad kad je došla, ne znam kako je to krenulo, spavali smo u studiju kao brat i sestra. Zajedno smo stvarali. Zajedno smo dve godine. Izdržao sam dobro. Veza nam je burna - rekao je Rale za pomenuti medij.

Autor: D .T.