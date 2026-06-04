Razvela se Goca Stojićević posle 39 godina braka: Stalno je imao neke drugarice...

Gordana Stojićević i njen suprug Radomir Janković nedavno su se razveli, i to posle 39 godina braka, piše Kurir.

Njih dvoje su već duže vreme imali nesuglasice i probleme u bračnoj zajednici dugoj skoro četiri decenije, pa su doneli sporazumnu odluku da je za njih najbolje da svako krene svojim putem.

Legenda narodne muzike je nedavno govorila o svom suprugu u jednoj emisiji , te je tad ispričala kako su se njih dvoje upoznali.

- To je bilo toliko davno, 1980. Ja se više i ne sećam. Upoznao nas je moj zet Slobodan Marković, koji je radio sa njim u to vreme. On je suprug moje sestre, koji je iz druge profesije, ekonomske. Dakle, oni su radili u istoj firmi, pa je ovome se smučilo što Radomir stalno kao priča o nekim drugaricama. "Kad će bre više neka devojka" govorio mu je - rekla je pevačica i dodala:

- Ja sam tada Izašla iz neke neuspele veze i s gađanjem sam pomišljala na muški rod u tom trenutku. Međutim, vremenom mi se ukus poboljšao, naravno. Tako je to nastalo kao i posle toga naše dve ćerke.

Inače, u medijima se već skoro dve decenije po kuloarima pričalo da je Gocin sada već bivši suprug, s kojim se venčala 1986. godine, glavni krivac zbog kojeg je pevačica divnog glasa svojevremeno odlučila da scenu ustupi drugima.

Naime, pesme"Zagrli me ti", "Pusti me da nađem srcu lek", "Pala ćuprija", "Dobro jutro, Šumadijo", "Ja ne mogu, mila majko, bez njega" danas važe za evergrin, ali prema rečima Gordane, nije bilo tako u vreme kad ih je snimala.

- Snimala sam pesme koje imaju smisla, sadržinu i težinu. Samo mi je to bilo važno. Moje kolege su i tada razmišljale kako će narod prihvatiti pesme, pa su gađali isključivo hitove. Ja nisam. Prioritet mi je bilo obrazovanje, studirala sam veterinu do 1982, i pevanje mi je do tada bilo samo deo života, nisam to shvatila kao profesiju od koje zarađujem novac. Nikad nisam došla na red da budem tiražna. Nisam imala nikoga ko je stajao iza mene, a to je bilo neophodno čak i u to vreme. Menadžeri, tim ljudi, eventualno neko ko će da zagrize za tebe, a da se zauzvrat ti intimiziraš s njim. Nisam mogla da budem intimna s nekim ko mi se ne sviđa. Moja ploča "Zagrli me ti" uopšte nije bila zapažena, nije imala veliki tiraž - ispričala je Stojićevićeva svojevremeno za Kurir.

Autor: D. T.