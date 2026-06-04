Sloba Radanović uložio 300.000 evra u privatni biznis: Ne živi samo od pevanja, pare mu kaplju od cele estrade

Pevač Sloba Radanović jedan je od najtraženijih na našoj sceni, ali to nije jedini izvor njegove zarade.

Još 2022. godine, Sloba je otvorio restoran sa svojim menadžerom Goranom Lečićem. Naširoko se pisalo i pričalo da je u taj posao pevač uložio vrtoglavu sumu - čak 300.000 evra.

- Ulazimo u nešto novo, kumu je to odavno poznato, ja sam se upustio u to samo zato što je i Goran u toj priči. Prolazilo mi je kroz glavu da otvorim svoj restoran, ali nisam nešto preterano razmišljao o tome. Nisam sebe puno video u tome, ali sa pravim ljudima. Neće mi pasti teško vođenje restorana jer imam kuma Gorana, neću zapostaviti nastupe, pevaću kao i sada, ali neću zapostaviti ni restoran - rekao je Sloba Radanović tada za domaće medije.

Najveća podrška u ovom poslovnom poduhvatu, bila mu je upravo supruga Jelena Radanović. Takođe, mnoge kolege došle tada, ali i dalje tamo nastupaju svakog vikenda. Inače, i sam Sloba peva u svom restoranu.

Pevač Sloba i njegova supruga Jelena su u nekom momentu kupili velelepnu kuću u Beogadu, u naselju Višnjička banja. Navodno, platili su čak 500.000 evra, a prošle godine su je renovirali.

Raskošna nekretnina prostire se navodno na 809 metara kvadratnih, a poseduje privatni bazen i teretanu, što je najviše oduševilo Slobu jer je poznato da voli da trenira.

Autor: D. T.