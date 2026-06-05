Burna ljubavna prošlost Andreane Čekić! Razvela se, pa zavolela tuđeg muža: Dok je ne zgazim, neću stati!

Pevačica Andreana Čekić godinama privlači pažnju javnosti kako svojim muzičkim uspesima, tako i dešavanjima na privatnom planu. Nakon braka sa muzičarem Ivanom Miladinovićem, našla se u centru medijske pažnje zbog veze sa Markom Miloševićem, koji je u tom periodu bio u braku.

Njihova romansa izazvala je brojne reakcije i bila jedna od glavnih tema u domaćim medijima, a o celokupnoj situaciji svojevremeno se javno oglašavala i Markova tadašnja supruga Marina. Ipak, ni ta ljubavna priča nije imala srećan kraj, pa su Andreana i Marko nakon izvesnog vremena stavili tačku na svoju vezu.

- O meni nema realno šta ružno da se kaže. Ja sam neko ko je uvek iskren i otvoren. Čak i kada su pisali da sam otela tuđeg muža, to je samo natpis. Naravno jako je ružno kada dobiješ etiketu, teško da možeš da se rešiš toga. Međutim, nisam davala izjave, niti sam demantovala niti potvrdila. Markov i moj brak su bili pri kraju, jer da nije tako ne bi se našli, to je normalno. U životu treba raditi kako ti srce kaže - rekla je ona jednom prilikom.

Andreana je jednom prilokom i objavila šok prepisku između Miloševića i njegove tadašnje žene Marine. U pomenutoj prepisci Marina je Marku poručila da planira da se sveti Andreani.

- Njoj ću da se svetim. Dok je ne zgazim neću stati - napisala je ona, na šta je Marko odgovorio:

- Nije ona ništa kriva.

Nakon nekog vremena Marko i Andreana su raskinuli, a onda je on postao estradni menadžer.

Inače, Andreana Čekić je nakon dosta godina govorila o braku sa kolegom Ivanom i istakla da je u braku bila prevarena.

- Želela sam ja da budem prva koja će reći da se razvodimo, kako se ne bi spekulisalo u medijima zbog čega smo se rastali. Za sebe mogu da kažem da sam dobar čovek, jer uvek sam gledala da nikoga ne povredim. Jedno što sam posle razvoda pogrešila jeste to što sam nastavila da radim sa njim i što sam ga ostavila da stanuje kod mene dok ne sredi svoj stan, ali toga sam tek sada svesna. Ne mogu njega da krivim, jer svako radi najbolje kako zna - ispričala je svojevremeno Andreana.

- Mi smo godinama sarađivali, ali sada prvi put kažem da tu nikada nije bilo neke ljubavi, kasnije smo to tek shvatili. Bukvalno sam se jednog jutra probudila, skuvala nam kafu i započela temu sa njim uz rečenicu: "Srećo moja, daj da priznamo jedno drugom da se ne volimo kao muž i žena" - otkrila je tada Čekićeva.

- Nikada nisam komentarisala priče da me je varao, ali ja sada mogu tvrdim da jeste. Ženu ne možeš da lažeš, ona to mora da zna, samo bi trebalo da prizna sebi. Ja sam priznala - dodala je tada Andreana,

Autor: D. T.