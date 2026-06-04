Duško svim silama brani novu devojku Noru?! Ušao u žestok okršaj na mrežama, pa obrisao komentar

Bivši suprug Jelene Karleuše, nekadašnji fudbaler Duško Tošić, već šest meseci uživa u emotivnoj vezi sa izvesnom Norom, a nedavno je dospeo u centar pažnje zbog rasprave na društvenim mrežama u kojoj je stao u njenu odbranu.

Naime, na mreži „X“ pojavio se snimak ekrana Duškovog komentara sa Instagrama, za koji korisnici tvrde da je ubrzo nakon objave obrisan, što je dodatno podstaklo interesovanje javnosti za ceo slučaj.

Zbog Tošićevog komentara usijale se mreže, a jedan korisnik je ispod napisao:

- Kako onda definisati muškarca koji u zrelim godinama rasturi porodicu i krene sa p****** da se zabavlja? Šta je on? - napisao je.

Na njegov komentar nadovezao se još jedan kosrisnik koji je u sve umešao i navijače Partizana.

Inače, Jelena isprva nije želela da komentariše dešavanja na ljubavnom planu njenog bivšeg supruga. Čim se saznalo za Noru i Duška, Karleuša je na snimanju "Pinkovih zvezda" poručila da nema komentar. Međutim, nekoliko dana kasnije ipak se oglasila - pročitajte u nastavku:

Autor: D. T.