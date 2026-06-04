Mile Kitić posle 50 godina na sceni otkrio pravo ime: Ni familija ne zna kako se stvarno zovem!

Više od pet decenija je ime Mile Kitić nezaobilazno kada se govori o bogatoj karijeri i muzičkom uspehu. Iako se mnogi njegovi hitovi slušaju, retko ko zna da to nije njegovo pravo ime.

Folker je tek nedavno, nakon 50 godina, javno otkrio kako se zapravo zove.

Naime, u ličnim dokumentima pevača ne piše Mile, već Milojko Kitić. On je nedavno otkrio detalje, pa objasnio o čemu je zapravo reč.

- Nikada nisam menjao ime, ali od malena me svi zovu Mile. Čak ni moja familija ne zna kako se stvarno zovem. Ovo je prvi put da pričam o tome, nakon 50 godina karijere - rekao je on nedavno, pa potom nastavio.

- Vrlo retko me zovu Milojko, čak i u familiji imam ljude koji ne znaju da se zovem Milojko, nego misle Mile. Milojko mi je ime, to mi je dao moj pokojni otac. U selu je bio jedan koji je bio i kockar i ženskaroš, problematičan, ali je bio glavni u selu - zvao se Milojko! Po njemu sam dobio ime - otkrio je Mile Kitić za Telegraf.

- To je malo šumadijsko ime, a ja sam rođen u Bosni. Ne smeta mi. Zove me, na primer, Kemal: 'Pa gde si, Milojko!'. Ima ljudi koji znaju, ali, u principu, svi me zovu Mile - kazao je Kitić tada.

Autor: D .T.