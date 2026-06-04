Tuga do neba! Umro poznati srpski pevač!

Jedan od najpoznatijih užičkih muzičara, Đorđe Đoko Vasić, preminuo je u 79. godini. Vest o njegovoj smrti duboko je rastužila brojne Užičane, a posebno generacije koje su odrastale uz hitove grupa „Kilo i po” i „Opera”, čiji je upravo on bio frontmen.

Đoko Vasić je važio za jedno od najprepoznatljivijih imena lokalne užičke rok scene. Muzikom se bavio decenijama, a publika i fanovi ga pamte prvenstveno po snažnoj energiji i veoma autentičnom glasu. Pesme koje je on izvodio su krajem sedamdesetih godina postigle veliku popularnost na teritoriji čitave tadašnje Jugoslavije.

Najveći muzički trag i uspeh ostvario je kao frontmen grupe „Kilo i po”, a u kasnijem toku karijere osnovao je i grupu „Opera”. Poznato je i da će sahrana ovog čuvenog rok muzičara biti obavljena u krugu njegove porodice.

Sa grupom „Kilo i po” izvodio je velike hitove kao što su „Jelena” i „Ciganske noći”, dok se uz njegov vokal i celokupnu karijeru rado pominju i numere „Zora je svanula” i „Skupi hrabrosti”.

Iako ga je publika najviše pamtila upravo po pesmi „Jelena”, koja je i obeležila njegovu karijeru, Vasić je jednom prilikom dao iskreno priznanje o njoj. Tom prilikom je izjavio da tu pesmu „lično nije naročito voleo, ali da ju je uvek pevao iz duše”.

Autor: D. T.