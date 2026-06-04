Mahrina raskinula s bivšim dečkom Aleksandre Mladenović, juče joj napisala poruku: Ne cveta ništa...

Pevačica Marina Cvetković pozanrija kao Mahrina otkrila je da je raskinula vezu sa Darkom Dobričaninom, bivšim dečkom Aleksandre Mladenović.

Ona je juče došla na rođendansku proslavu estradnog menadžera, a na pitanje novinara da li joj u ljubavi cvetaju ruže, rekla je:

- Ne cveta ništa - rekla je Mahrina, pa prasnula u smeh, a onda potvrdila da više nije u vezi.

- Nisam u vezi.

Pomenula je i da se čula sa Aleksandrom Mladenović, bivšom devojkom njenog bivšeg dečka.

- Ja sam se baš čula sa njom juče, čestitala sam joj rođendan, jako mi se lepo zahvalila. Nas dve imamo super odnos, ali ja nemam ljubavni odnos.

Autor: D. T.