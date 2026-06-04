Danas sahrana Sejde, supruge pokojnog Halida Bešlića: Porodica zavijena u crno, evo šta se dešava u Sarajevu

Sejda Bešlić, supruga pokojnog Halida Bešlića, biće sahranjena danas, 4. juna. Preminula je pre tri dana, usled duge i teške bolesti.

Sejdina je preminula samo sedam meseci nakon što nas je napustio Halid, a na porodičnoj benzinskoj pumpi, u blizini Sarajeva, vlada potpuna tišina. Kako prenose mediji, radnici su van sebe od tuge, nemi od bola, a na vratima je istaknuta Sejdina umrlica.

Odmah iza pumpe nalazi se napušten hotel, u kom boravi kućni prijatelj Bešlića.

Najdublju tugu izrazio je njihov sin, Dino Bešlić, koji je nakon bliskog gubitka oba roditelja ostao sam. On se oglasio emotivnom porukom u kasnim satima, podelivši crno-belu fotografiju oca i majke nastalu u bolnici, uz potresne reči: „Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno”.

Autor: D. T.