Mina Kostić pre Kaspera ljubila 15 godina mlađeg! Zgodnog Nikolu prijavila policiji, evo zbog čega

Pevačica Mina Kostić na lečenju je u psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević", gde je s odeljenja intenzivne nege juče prebačena na žensko odeljenje, a prema pisanju medija, biće zadržana trideset dana.

Tamo je dospela zbog problema s anksioznošču i agresivnog ponašanja, a zbog novonastale situacije hitno je iz Amerike u Srbiju doleteo njen verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Inače, pevačica je 2022. godine uplovila u romansu sa 15 godina mlađim Nikolom Srećkovićem, sa kojim je imala buran raskid.

- Sasvim slučajno smo se upoznali u Šumicama kad smo šetali kuce. On se javio, mazio kuce, slikali se. Rekao mi da me njegova sestra voli i onda mi je pisao. I tek posle dve nedelje sam mu odgovorila. Onda sam mu rekla kada tačno šetam kučiće. Šetali smo onako često - rekla je pevačica za Grand.

- On je pravi lav, mlad, dobar, pažljiv... Trenira, veruje u Boga, ide u crkvu, sve je onako kako sam ja želela - opisala je tada svog mlađeg dečka, pa se osvrnula na razliku u godinama.

- Ja sam imala starije pa šta imam od toga. Ma ne zanima me, bitno je kako se ja osećam. Ja sam kao Bijonse - bila je jasna pevačica.

Iako je sa njim planirala dete, ubrzo su usledili problemi, a na kraju veze prijavila ga je za nasilje.

- Tačno je da sam otišla u policiju, ali nije došlo do nekog fizičkog obračuna, ako me to sada pitate. Bilo je nekog koškanja u našem odnosu, ali to je sve što imam da kažem. Ne bih da se piše previše o svemu, dovoljno je. Gledala sam da sve rešim na najbolji mogući način - objasnila je pevačica 2024. godine, koja je raskinula sa Nikolom.

Autor: D. T.