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Milica Todorović objavila fotku sina Bogdana: Beba ima četiri meseca i već je prava modna ikona

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Milica Todorović pre četiri meseca ostvarila je svoju najveću želju, kada se ostvarila u ulozi majke. Rodila je sina Bogdana, kom se potpuno posvetila, zbog čega je trenutno sve manje ima u javnosti.

Milica je sada podelila deo njegovog stajlinga i ponovo raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama. Naime, pevačica je sada pokazala kakve patike nosi njen sin prvenac.

Foto: Instagram.com

Uz fotografiju koju je objavila stavila je i emotikon srca.

Podsetimo, Milica je prethodnih meseci bila u središtu skandala, kada se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Potresna ispovest njegove zakonite supruge za naš portal odjeknula je u javnosti, a pevačica se ovim povodom još uvek nije oglasila.

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Autor: D. T.

#Milica Todorović

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#pevačica

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