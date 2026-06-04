Milica Todorović objavila fotku sina Bogdana: Beba ima četiri meseca i već je prava modna ikona

Pevačica Milica Todorović pre četiri meseca ostvarila je svoju najveću želju, kada se ostvarila u ulozi majke. Rodila je sina Bogdana, kom se potpuno posvetila, zbog čega je trenutno sve manje ima u javnosti.

Milica je sada podelila deo njegovog stajlinga i ponovo raznežila svoje pratioce na društvenim mrežama. Naime, pevačica je sada pokazala kakve patike nosi njen sin prvenac.

Uz fotografiju koju je objavila stavila je i emotikon srca.

Podsetimo, Milica je prethodnih meseci bila u središtu skandala, kada se saznalo da je otac njenog deteta oženjen. Potresna ispovest njegove zakonite supruge za naš portal odjeknula je u javnosti, a pevačica se ovim povodom još uvek nije oglasila.

Autor: D. T.