ŽIVELA SAM U GARAŽI! Potresna ispovest srpske pevačice, u kafani se borila za egzistenciju: Delila sam kupatilo sa starijim čovekom...

Pevačica Nataša Alimpić, koju je publika zapamtila po učešću u "Pinkovim zvezdama", skrenula je pažnju ne samo svojim glasom i nastupima, već i potresnom životnom pričom koja je mnoge dirnula.

Iza njenog osmeha krije se težak životni put, ispunjen brojnim izazovima i borbama, o kojima je otvoreno govorila, osvojivši simpatije publike iskrenošću i snagom koju je pokazala. Njen put ka uspehu bio je obeležen brojnim odricanjima i izazovima, a započeo je kada je imala samo 15 godina.

Usled loše finansijske situacije i zatvaranja porodičnog restorana, Nataša je bila primorana da rano napusti porodični dom.

Njeni uslovi za život u tom periodu bili su daleko od sjajnih – sa samo 16 godina živela je u garaži koja je bila adaptirana u stambeni objekat, gde je delila kupatilo sa jednim starijim gospodinom.

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša.

Autor: D. T.