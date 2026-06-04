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Tamara Bojanić ponovo uhapšena! Starleta nastavila da divlja, policija je opet privela

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Starleta Tamara Bojanić sinoć je ponovo privedena, samo nekoliko nakon što je bila uhapšena zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

Naime, tokom redovne kontrole saobraćaja koja je sprovedena sinoć na teritoriji opštine Savski venac, pripadnici saobraćajne policije zaustavili su Bojanićevu. Tom prilikom je utvrđeno da je počinila više ozbiljnih saobraćajnih prekršaja.

Foto: Instagram.com

Patrola je oko 23.15 časova zaustavila vozilo marke Mercedes GT koje se kretalo znatno većom brzinom od dozvoljene. Nakon izvršenih provera na licu mesta, policijski službenici sproveli su vozača u nadležnu policijsku stanicu radi daljeg postupanja i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti. Kako piše Kurir, kontrolom je utvrđeno da se vozilo kojim je ona upravljala kretalo brzinom od 118 kilometara na čas na delu puta gde je ograničenje iznosilo 80 kilometara na čas. Nadležni organi su zbog toga odmah preduzeli mere predviđene zakonom.

Prema proceduri koja se primenjuje u ovakvim slučajevima, nakon obavljenih provera lice je zadržano dvanaest sati, nakon čega bi predmet dostavljen nadležnim institucijama radi daljeg odlučivanja suda.

Foto: Instagram.com

Ali to nije sve. Bojanićevoj je utvrđeno da je bila pod dejstvom kokaina. Prednja tablica nije postavljena po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima.Takođe nije imala saobraćajnu dozvolu za isto vozilo. Nakon testiranja starleta je zahtevala da ide na VMA na dodatno testiranje. I tamo su rezultati pokazali da je pozitivna na narkotike. 

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja godinama upozoravaju da neprilagođena brzina predstavlja jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama. Upravo zbog toga policija redovno sprovodi pojačane kontrole na najprometnijim gradskim saobraćajnicama, sa posebnim fokusom na prekoračenje brzine i vožnju u stanju koje može ugroziti bezbednost drugih učesnika u saobraćaju.

Autor: D.T.

#Tamara Bojanić

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