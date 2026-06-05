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Vladana iz Magla benda prozivali da je devojčica, a onda se sve preokrenulo: Bio sam sav srećan i ponosan!

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Vladan Savić, frontmen grupe „Magla bend“, prisetio se događaja iz detinjstva koji je na njega ostavio snažan utisak i u velikoj meri oblikovao njegov odnos prema muzici i pevanju.

Govoreći o školskim danima, otkrio je da je na časovima muzičkog često privlačio pažnju zbog svog glasa. Tokom vežbi raspevavanja uspevao je da izvede i najviše tonove, po čemu se izdvajao među vršnjacima, a upravo su mu ta iskustva ostala duboko urezana u sećanju.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- U školi smo stalno imali ta raspevavanja i desilo se u jednom trenutku kada smo radili ta raspevavanja da tonovi idu sve više i više gore i na kraju sam ja pored svih tih devojčica i dečaka ostao najviše gore, bukvalno muški sopran - ispričao je Savić.

Iako je u tom trenutku, kako kaže, bio ponosan na svoj glas i sposobnost, situacija se brzo promenila nakon reakcije vršnjaka.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Ja sam bio sav ponosan i srećan i završava se čas i kreću ovi drugari da me zezaju: "Kao devojčica si" i ja iz te tolike sreće prelazim u tugu i kažem sebi: "Nećeš ga Vladane više zapevati, kad stane poslednji muškarac, staješ i ti" - ispričao je pevač za "Adria TV".

Autor: D. T.

#Magla bend

#Vladan Savić

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