Evo koliko će starletu zadržati u pritvoru: Snimala policiju kako joj oduzima auto, pozitivna na narkotike

Starleta Tamara Bojanić privedena je u Beogradu nakon što je tokom kontrole utvrđeno da je vozila pod dejstvom kokaina i počinila nekoliko ozbiljnih saobraćajnih prekršaja. Njoj je na licu mesta oduzet automobil marke "Mercedes GT", a celokupan postupak policije starleta je snimala.

Saobraćajna patrola je oko 23.15 časova u blizini Autokomande zaustavila vozilo marke "Mercedes GT" zbog kretanja znatno većom brzinom od zakonski dozvoljene. Daljom kontrolom ustanovljeno je da prednja registarska tablica nije bila postavljena prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, kao i da Tamara Bojanić nije imala saobraćajnu dozvolu za to vozilo.

Pored saobraćajnih prekršaja, policija je utvrdila da je starleta upravljala vozilom pod dejstvom kokaina. Nakon prvobitnog testiranja, ona je zahtevala da bude odvedena na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) radi dodatnih analiza. Međutim, i rezultati sa VMA su potvrdili da je pozitivna na narkotike.

Dok je trajalo oduzimanje njenog skupog vozila, Bojanićeva je sve vreme snimala postupak policije, žalila se na to što gubi još jedan skupoceni automobil i šalila se na sopstveni račun. U skladu sa redovnom procedurom za ovakve slučajeve, starleta je nakon provera zadržana u policiji dvanaest sati. Očekuje se da nakon toga njen predmet bude predat nadležnim institucijama i sudu na dalje odlučivanje.

Autor: D. T.