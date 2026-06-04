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Verici Šerifović ćerka Marija zabranila da peva: Prima čak tri penzije, evo koliko joj leže na račun

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nakon skoro četiri decenije na muzičkoj sceni, poznata pevačica Verica Šerifović odlučila je da se povuče iz javnog života i uživa u miru zaslužene penzije.

Tokom svoje dugogodišnje karijere, pevačica je sakupila ukupno 39 godina radnog staža, od čega je 27 godina staža uplaćivala u Srbiji, dok je 11 godina uplaćivala u Austriji. Zahvaljujući ovom potezu, Verica danas uživa u finansijskoj stabilnosti jer ostvaruje pravo na dve penzije.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njena srpska penzija iznosi oko 35.000 dinara, dok je austrijska malo manja od 250 evra.

Dodatna pogodnost austrijskog penzionog sistema je to što penzioneri primaju ukupno 14 penzija godišnje.

Zahvaljujući tome, Verica u maju i oktobru dobija duplu austrijsku penziju, što iznosi oko 470 evra, uz njenu redovnu srpsku penziju.

Foto: Instagram.com

Svoje penzionerske dane Verica sada u potpunosti posvećuje ćerki Mariji Šerifović i unuku Mariju.

Autor: D. T.

#Marija Šerifović

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#Verica Šerifović

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