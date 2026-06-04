Kasper posetio Minu Kostić: Ovim rečima se obratio novinarima ispred Laze

Pevačicu Minu Kostić danas je u psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević" posetio verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Novinari su uhvatili Maneta u trenutku kada je izašao ispred klinike, na licu je imao crne naočare, te se kratko obratio ekipi rečima da ne želi ništa previše da komentariše još uvek.

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je kratko Mane, koji je išao ulicom, te je sve vreme pušio cigaretu, a prolaznici su ga odmah prepoznali.

Podsetimo, Mane je i juče bio na klinici, a tada je delovao nervoznije. On je zabrinuto izgledao, naočare sa lica nije skidao, pa je nosio slušalice u ušima i delovao odsutno. Mina je prebačena sa jednom na drugo odeljenje, o čemu on takođe nije želeo da govori za medije, već je prethodno samo preko društvenih mrežama obavestio javnost da je Mina stabilno, kao i da je sve ovo posledica pritisaka sa kojima se pevačica susretala ranije u životu.

Autor: D .T.