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Kasper posetio Minu Kostić: Ovim rečima se obratio novinarima ispred Laze

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačicu Minu Kostić danas je u psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević" posetio verenik Mane Ćuruvija Kasper.

Novinari su uhvatili Maneta u trenutku kada je izašao ispred klinike, na licu je imao crne naočare, te se kratko obratio ekipi rečima da ne želi ništa previše da komentariše još uvek.

Foto: Pink.rs, google image search

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je kratko Mane, koji je išao ulicom, te je sve vreme pušio cigaretu, a prolaznici su ga odmah prepoznali.

Podsetimo, Mane je i juče bio na klinici, a tada je delovao nervoznije. On je zabrinuto izgledao, naočare sa lica nije skidao, pa je nosio slušalice u ušima i delovao odsutno. Mina je prebačena sa jednom na drugo odeljenje, o čemu on takođe nije želeo da govori za medije, već je prethodno samo preko društvenih mrežama obavestio javnost da je Mina stabilno, kao i da je sve ovo posledica pritisaka sa kojima se pevačica susretala ranije u životu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: D .T.

#Laza Lazarević

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

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