Šakira iskreno o teškom periodu nakon prekida s Pikeom: Sinovi su mi dali snagu da nastavim sa životom

Kolumbijska pevačica Šakira (49) otvoreno je progovorila o slomljenom srcu koje je doživela nakon navodne afere bivšeg partnera Žerarda Pikea (39) krajem 2021. godine. U godinama koje su usledile, svoju je bol pretvorila u muzičku katarzu, ostvarivši nove vrhunce u karijeri i postavši simbol osnaživanja za mnoge.

Kraj Šakirine jedanaestogodišnje veze 2022. godine isnpirisao je pesmu "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" koja je postala globalni fenomen. Pesma, koja detaljno opisuje navodnu neveru nekadašnjeg fudbalera, postala je njen prvi top 10 hit na Billboard Hot 100 listi u više od decenije. Kroz svoj hvaljeni album "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Žene više ne plaču"), pevačica je pokazala kako joj je muzika pomogla da se "ponovno spoji sa samom sobom".

​- To je bila čista katarza. Stvarno sam trebala pisati o onome kroz što sam prolazila, bez ikakve cenzure - priznala je Šakira.

Pisanje pesama, kako je objasnila, za nju je poput odlaska psihijatru, samo jeftinije. Prekid veze nazvala je svojim "najmračnijim trenutkom", no takođe je naglasila kako ju je proživljena bol učinila mudrijom i jačom osobom.

Podsetimo, Šakira s Pikeom ima sinove Milana i Sašu, a prisetila se kako se nakon svega oslonila na prijatelje i obitelj. Naglasila je kako su joj upravo djeca dala snagu da krene dalje i da je majčinstvo u potpunosti promijenilo njezinu životnu perspektivu.

​- Uvek sam mislila da sam krhkija ili slabija nego što mi je život dokazao da jesam - izjavila je.

Nakon što se njen svet urušio, morala je, kako kaže, ustati, plaćati račune, pripremati doručak i voditi decu u školu.

​- Život je ku*a, ali je tako vredan življenja jer su prijatelji tu za tebe - rekla je.

Autor: D. T.