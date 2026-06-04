Nući konačno priznao u kakvom su odnosu on i Vojaž: Nije mu se pojavio na promociji i svima na mrežama stvari su postale jasne

Reper Igor Panić Nući nedavno je izdao novi album, a tim povodom organizovao je promociju novog projekta u Beogradu, a ujedno je održao i koncert za najvernije fanove. Podržale su ga brojne kolege, ali ne i Mihajlo Veruović Vojaž, sa kojim je godinama bio najbolji prijatelj.

Odmah su krenule spekulacije da više nisu u dobrim odnosima, te da je pukla tikva, a Nući je sada stavio tačku na te priče.

Kako je rekao, bio je sprečen da prisustvuje njegovoj promociji.

- Imao je nekih privatnih problema, javio se. Nije mogao da dođe, sve je u redu. Nemam šta da komentarišem - iskren je bio on.

Takođe, veliku pažnju privukla je i njegova izjava da je Emina Jahović, sa kojom je snimio duet, skupa, kada je reč o autorskom radu. Sada je pojasnio svoju izjavu.

- Nikada nisam rekao da puno košta, ja njen autorski rad puno cenim. To se u naslovima stavi nešto što je blizu rečenog, a zapravo je drugačije. Ponavljam, cenim njen kantautorski rad i ostavili smo prostora da se u pesmu autorski ubaci, ali ona ništa nije htela da menja - rekao je Panić.

Autor: D. T.