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Džejeva ćerka javno pružila podršku Mini Kostić: Kada je moj tata umro... (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-STOCK/ČASLAV VUKOJIČIĆ ||

Domaća javnost ne prestaje da bruji o pevačici Mini Kostić otkako je zadržana na psihijatrijskom lečenju u klinici "Dr Laza Lazarević", gde bi trebalo da provede trideset dana, a sada se tim povodom oglasila i Marija Ramadanovski, ćerka pokojnog Džeja Ramadanovskog.

Mini su brojne kolege pružile podršku, pa tako i Džejeva ćerka, koja je njena dugogodišnja prijateljica.

- Mina je neko koga znam ceo svoj život. Bila je uz mene kada je moj tata umro. Često me je pitala kako sam kad mi je bilo najteže. Mina je svaku moju porodičnu proslavu ispoštovala. Mina, uz tebe sam svim srcem - napisala je Marija uz zajedničku fotografiju sa Minom, sa svoje svadbe.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Mane Ćuruvija Kasper, Minin verenik, danas ju je posetio u bolnici. Uslikali su ga novinari, međutim nije bio raspoložen za razgovor.

- Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je kratko Mane za Blic.

Foto: Pink.rs, google image search

Autor: D .T.

#Džej Ramadanovski

#Marija Ramadanovski

#Mina Kostić

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