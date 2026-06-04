ZA POLA SATA ZARADIO 30.000 EVRA! Borko Radivojević mlati pare na veseljima, a zbog ovoga je odbio nastup u Dubaiju: Tražili su da...

Borko Radivojević, jedan od naših najpoznatijih harmonikaša, godinama važi za muzičara koji je svirao na najvećim veseljima, uz najpoznatije pevače i pred publikom širom sveta.

U iskrenom razgovoru govorio je o najtežem periodu kroz koji prolazi nakon smrti oca, incidentu koji se dogodio na veselju na kom je nastupao sa Radišom Trajkovićem Đanijem, ali i o neobičnim situacijama sa nastupa.

Radivojević je otkrio i da je jednom za samo jedno kolo uzet bakšiš veći od 30.000 evra, kao i zbog čega je odbio nastup u Dubaiju. Govorio je i o novoj AI platformi za učenje harmonike, za koju kaže da je prva takva u svetu.

Nedavno ste izgubili oca. Kako se nosite sa tim gubitkom?

- Niko nije mogao da nasluti da će do toga doći. Nije bio bolestan. Meni kada je majka javila, ja sam pitao: „Koji Tomislav?“, govorim do te mere nisam bio svestan da se radi o mom ocu. Sve je to život. Prošlo je dva meseca, a ja još uvek nisam svestan da on nije živ. Sve nekako čekam kada ćemo da se vidimo. Zbog posla i obaveza ne živim sa roditeljima. Nismo se viđali svakodnevno zbog obaveza, zbog toga mi je žao, jer nisam proveo više vremena sa ocem.

Bili ste prisutni kada se dogodio incident sa Đanijem na jednom veselju. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla?

- Kada je taj gost ujeo Đanija, bio sam metar od njega. Zajedno smo nastupali na tom veselju. Nije to bio gest svađe ili rasprave, Đani i gost se znaju dugo. Njemu je žao što je tako ispalo. Dogode se stvari slučajno, ne sa lošom namerom, ali mogu da prerastu u loše. Tako se dogodilo da je to mladež, te je moglo da ima strašne posledice. Ali nikakva zla namera nije postojala.

Da li pamtite najveći bakšiš koji ste dobili na nekom veselju?

- Mislim da smo jednom, Berlin je bio u pitanju, za jedno kolo koje je trajalo pola sata uzeli bakšiš preko 30.000 evra. Takav je običaj, kada se neko kolo igra, svi dolaze i daju novac, na taj način produžavaju kolo. To nije veliki bakšiš, to je svadba koja je ogromna, ima dosta porodice i familije. Svako kada dođe od njih i da po 100 ili 200 evra, skupi se velika cifra - rekao je harmonikaš.

Da li postoji nastup koji ste odbili?

- Odbio sam nastup u Dubaiju, zato što je trebalo da bude na jahti. U prvom trenutku sam prihvatio, ali kada su mi rekli da se radi o jahti, ja sam rekao: „Ne, na jahtu ne smem.“ Rekli su mi: „Zašto, nije ništa strašno.“ Posle sam čuo da se kolege koje su radile to umesto nas uopšte nisu dobro provele. Znači da su posledice bile baš loše.

Ćana je poznata po tome da na nastupe dolazi raznim prevoznim sredstvima. Da li biste se pojavili sa njom u helikopteru na koncertu, recimo na Tašmajdanu?

Inače se plašim helikoptera, avionom često letim, ali mi nije prijatno. Izbegao bih diplomatski da se pojavim tako, ali kamionom ili autom, bez problema sa Ćanom.

Pokrenuli ste AI platformu za harmoniku, prvu takvu u svetu. O čemu se radi?

Uradili smo platformu koja se bavi edukacijom i za početak učenjem harmonike. Učenici su iz svih zemalja, sa cele planete. Prevashodno nam je cilj da plasiramo balkansku muziku, prvenstveno harmoniku, a onda i druge instrumente. Nekako da idemo u korak sa vremenom. Platforma radi sa veštačkom inteligencijom, vrlo je zanimljiv projekat i slobodno mogu da kažem da niko na svetu nije to uradio.

Autor: D.T.