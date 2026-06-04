NATAŠA RODIĆ SMUVALA OPASNOG BURŽUJA! Objavila fotku sa dečkom: Samo sat na njegovoj ruci vredi bogatstvo, a tek da vidite tetovaže, drže se za ruke (FOTO)

Atraktivna Nataša Rodić zapalila je društvene mreže najnovijim objavama na kojima uživa u društvu misterioznog muškarca.

Dok su razmenjivali nežnosti u luksuznom ambijentu, svima je odmah zapao za oko detalj na ruci njenog izabranika koji svedoči o ozbiljnom staležu.

Reč je o papreno skupocenom zlatnom satu marke Roleks, koji predstavlja statusni simbol i vredi čitavo bogatstvo. Pored skupocenog aksesoara na slikama, jača polovina popularne Rodićke opušteno uživa i u elitnim tompusima, dok se na ruci mogu videti i tetovaže.

Izgleda da je Nataša ponovo ubola premiju i pronašla dečka koji je spreman da je tretira kao pravu kraljicu.

Puna kao brod

Inače, kako su mediji nedavno preneli, Nataša je kupila četiri garsonjere u blizini hrama Svetog Save. Inače, ona već dugo radi na kiosku gde prodaje burgere.Nataša planira da izdaje stanove, s obzirom na to da su na izuzetnoj lokaciji.Oduševila se kada je videla projekat. Imala je podršku i cele porodice - roditelja i sestara Bogdane i Bojane i nije časila časa kada ih je iskeširala.

Zgrada je moderno opremljena, pod video nadzorom i maksimalno zaštićena, što dodatno povećava njenu vrednost. Ma, super će se opariti od toga. Tržište nekretnina u Beogradu danas divlja, a cene kirija otišle su u nebesa. Pogotovo u tom delu grada, koji važi za jedan od najskupljih - rekao je ranije izvor.

Prodaje burgere

Natašu Rodić uslikali smo nedavno na Kalemegdanu dok je prodavala burgere na svom štandu i služila mušterije.Naime, sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan, Nataša Rodić nedavno je započela biznis i otvorila svoj restoran burgera, a ekipa "Blic" uslikala ju je na festivalu hrane u Beogradu.

Nataša Rodić je zajedno sa svojim radnicima prodavala burgere, a ispred njenog štanda je bio veliki red.

Autor: N. Žugić