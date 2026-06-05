KRATKA DEČAČKA FRIZURA I RAVNE ŠIŠKE OSTAVILI SVE U ŠOKU! Anica Lazić promenila lični opis zbog transformacije: Svi se pitaju kako će Lazar reagovati (FOTO)

Partnerka glumca Lazara Ristovskog, 39 godina mlađa Anica Lazić, šokirala je javnost najnovijom i potpuno neočekivanom transformacijom. Ona je rešila da napravi ogroman rez i svoju prepoznatljivu dugu kosu zameni ultra kratkom, dečačkom frizurom sa ravnim šiškama.

Na crno-beloj fotografiji, Anica pozira u lakovanom mantilu, ponosno pokazujući svoj novi, znatno oštriji i moderniji imidž. Ova drastična vizuelna promena odmah je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama, gde se svi pitaju šta stoji iza ovog smelog koraka i da li je to frizura samo za potrebe snimanja.

Dok jedni hvale njen hrabar potez i tvrde da joj ovakav stil savršeno pristaje, drugi se pitaju kako će na ovu njenu „dečačku” fazu reagovati 39 godina stariji glumac.

"Toliko menjam lica da ni algoritam više nije siguran ko sam" - napisala je Anica.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog"

Podsetimo, glumac Lazar Ristovski i 39 godina mlađa Anica Lazić su već par godina u srećnoj vezi i ne obaziru se na zlurade komentare. Oni su romansu krili oko godinu dana, a započeli su je nakon njegovog razvoda sa Danicom Ristovski sa kojom glumac ima dva sina.

Njihova veza od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, a par ne krije da je srećan i skladan, bez obzira na razliku u godinama.

Anica je otkrila kako je počela njena ljubavna priča sa četiri decenije starijim glumcem Lazarom Ristovskim.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.

Autor: M.K.