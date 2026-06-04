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USRED NOĆI SE ODIGRALA PRAVA DRAMA! Bojana Lazić doživela šok na odmoru: Prestravile smo se u četiri ujutru....

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Popularna voditeljka TV Pink Bojana Lazić odlučila je da napravi predah od svakodnevnih obaveza i otputuje na egzotičnu destinaciju, gde uživa u sunčanim danima i zasluženom odmoru. Ipak, jedna noć sa putovanja pretvorila se u pravu malu avanturu koju će dugo pamtiti.

Naime, dok je sa prijateljicom spavala u hotelskoj sobi, oko četiri sata ujutru probudio ih je neočekivani posetilac. Mala maca uspela je da se ušunja unutra i izazove pravu pometnju, zbog čega su se obe pošteno iznenadile.

Foto: Instagram.com

„Mačikica nam je ušla u sobu dok smo spavale i prestravile smo se u četiri ujutru“, napisala je Bojana uz fotografiju koju je podelila sa pratiocima.

Foto: Instagram.com

Bojana Lazić otkrila gde je radila

Podsetimo, voditeljka je nedavno otvoreno govorila o teškom periodu.

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo. Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku,radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene - istakla je Lazićeva kojoj je prijateljstvo sa voditeljom Ognjenom Amidžićem posebno značilo.

Autor: M.K.

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