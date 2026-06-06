SUDEĆI PO OVOJ DEČURLIJI, JA SAM POKOJNA! Naša pevačica (47) pobesnela zbog OVOGA: Mnogi joj pružili podršku (FOTO)

Pevačica Katarina Sotirović (47) oglasila se na društvenim mrežama nakon što je društvenim mrežama krenuo da se širi snimak o godinama i pojmu starosti.

U pitanju je anketa u kojoj su mladi prolaznici odgovarali na pitanje koga smatraju starim ljudima, a odgovori su mnoge iznenadili.

Većina anketiranih prolaznika navela je da osobama koje su rođene 1985. godine i ranije pripisuje epitet "starih", što je izazvalo lavinu komentara na internetu.

- Pa ja sam sudeći po ovoj dečurliji pokojna – napisala je Katarina Sotirović, a mnogi su se složili da su komentari anketiranih nerealni.

Razvod zbog nepremostivih razlika

Podsetimo, Katarina je nedavno gostujući u jednoj emisiji govorila o razvodu od košarkaša.

- Velike razlike. Saša je to izgovorio, ne javno, ja govorim to javno, on se ne pojavljuje javno na ovu temu nikada. Ja njega naravno poštujem što se toga tiče, već skoro šest godina smo razvedeni, ne pričam više na taj neki način o razvodu, ali postoji jedna jako lepa stvar koju je on izgovorio u momentu kada smo otišli na razgovor kod socijalnog radnika sa decom da procene, prosto zbog razvoda, moraš da prođeš tu proceduru. I sad mi smo sedeli tamo sa decom i David je kod mene u krilu, Julija je kod njega, mi tako nešto ćaskamo, ćaskamo, dok ona žena nešto zapisuje i ona kaže nama: "Pa dobro, zašto se vas dvoje razvodite?", sad, kako da… Slika je bila takva da kao nikome nije bilo jasno zašto, a onda je on rekao: "Zbog nepremostivih razlika". Ja ću još dva života sledeća da se slažem sa tim, jer to je tako.

Razlika nije bio ni odnos prema braku, porodici, deci, vaspitne poruke...

- To su bili naši karakteri nespojivi koji su počeli da dolaze do izražaja tek kasnije, kada smo i nas dvoje počeli da sazrevamo kao osobe, jer nije isto 24, 25 kada se oženiš i udaš i 34 kod muškaraca, pogotovo kod muškaraca, mogu čak i dve godine da budu velika razlika. E, to se desilo. U početku kad si mlad, zaljubljen, lud, kad ti za četiri meseca sve to tako odlučiš, da celom svetu kažeš doviđenja i karijeri i sve, ja sam se udala za čoveka mog života. Mislim, to je stvarno tako bilo i on i ja, ali posle, kada je došao pravi život i kada su naši karakteri počeli sve više da dolaze do izražaja, to je nenormalno. On je vojnik, ja sam bez glave muva jedna. Ja to govorim o sebi šaljivo, jer mi u našem poslu, glumci, pevači... Umetnička duša. Ja sam pre pet godina dobila čak i status umetnika od strane grada, što je meni velika čast bila, da mogu sad konačno da kažem bavim se umetnošću, grad mi plaća penziju i zdravstvenu knjižicu, ali svi smo mi malo, da kažem, ćaknuti na svoj način - rekla j ona tada.

Autor: M.K.