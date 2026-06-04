Nada Topčagić se oprostila od Bešlićeve supruge! Njena poruka kida dušu: Ništa te više neće boleti kraj Halida

Vest o smrti supruge legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejde Bešlić, uznemirila je javnost.

Ovo je posebno bila teška vest za sve koji su poznavali pevača i nju, jer je preminula osam meseci nakon smrti pevača.

Nakon što je preminula nakon duže bolesti, Sejda je sahranjena na Gradskom groblju Bare u Sarajevu. Ovim činom ispunjena je poslednja Halidova želja – da, iako je kao velikan zaslužio mesto u Aleji velikana, zauvek počiva upravo pored svoje supruge.Njihova ljubavna priča trajala je skoro pet decenija i važila je za jedan od najskladnijih brakova na estradi.

Sada se od nje oprostila javno i pevačica Nada Topčagić, koja je ispod snimka koji je uradila naša ekipa boraveći u Sarajevu ostavila dirljivu i emotivnu poruku:

- Draga Sejdo, neće te ništa više boleti, kraj tvoga Halida. Neka vam je laka zemlja - napisala je pevačica uz emotikon srca.

Na poslednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine te zemalja regiona, koji su došli kako bi odali počast preminuloj i pružili podršku porodici Bešlić u ovim teškim trenucima.

Na dženazi i ukopu bili su prisutni Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegivić, Osman Hadžić, i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić...Poslednji ispraćaj protekao je uz brojne izraze saučešća i reči podrške upućene porodici Bešlić, dok su okupljeni u tišini odali počast preminuloj.

Autor: M.K.