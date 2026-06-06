OSTAVLJAM RADNU ODEĆU, TELO MI JE ŽELJNO ODMORA! Udovica pevača renovirala kuću i sama obavljala teške fizičke poslove: Imala sam besane noći

Udovica Dina Dvornika, Danijela Dvornik (59) oglasila se sada na svojim društvenim mrežama sa važnom porukom. Ona je rekla da se tokom prethodnog perioda dosta posvetila sebi i radu na svojoj ženskoj energiji.

Danijela se u potpunosti predala renoviranju kuće što je dosta doprinelo tome da radi fizičke poslove i zapostavi svoju nežniju, ženstveniju stranu. Kako kaže, sada je odlučila da to promeni.

- Dobro je, zvanično se vraćam u svoju žensku energiju. Vraćam se kremicama, skin-rutini, kosi i noktima, odeći i obući, torbicama i ostalim ženskim pi*darijama koje nas žene čine ženama. Na neko vreme ostavljam radnu, vrtnu odeću i alate, maske i rukavice… Sve sam to ja, ali u fazama. Zadnjih 2 meseca sam zaista“ izgorela” u poslovima, planiranju , majstorima, rokovima koje sam sebi zadala, problemima i njihovim rešenjima, kao i treniranju strpljenja koje probija sve granice. Bilo je besanih noći kad mi mozak nije davao mira , a telo totalno suprotno, mrtvo i tupo, željno odmora. Ali sve je ispalo po planu. I sve sam uspela. Neko je rekao da uspeh zavisi isključivo o tome je si li generalno srećna u svom okruženju i svojoj kući. Ti su parametri odavno ispunjeni. Zaista sam srećna tu gde jesam - poručila je Danijela.

Ima baštu i kokoške

Podsetimo, Danijela se nedavno pohvalila i pokazala kako izgleda njena bašta, a ima i kokoške o kojima brine.

- Vreme je za počastiti sebe nakon posla. Pa sam sebi smućkala Aperol. Majstori se nisu pojavili tako da mi sledi čekanje jer čekanje je igra sa vremenom, beskonačna. Ali strpljiva sam . Imam li izbora? Momentalno čekam više stvari, zato pijem da umanjim bol čekanja . Bas mi prija… Koke veselo trčkaraju po maslinjaku i uživam ih gledati. Umiruju i vesele. Danas su oborile rekord, 9 jaja me čekalo. Roko se nadvikuje sa drugim komšijinim pevcem. Zasadila sam tikvice, rajčice , cherry rajčice, paprike, salatu, peršun i selen, lubenicu. Još moram fažolete i blitvu. Imaću sve svoje. Nema većeg gušta!I još kad sedneš na sveže ofarbane stolice i gledaš u svojih ruku delo oko sebe - napisala je ona i dodala:

- I osećaš se ponosno i srećno , poput neke ženske verzije Herkulesa, moćno i snažno. Ofarbala sam stolice i sto u roze i ljubičasto jer ponekad moram zaroniti duboko u sebe i izvući potisnutu ženu u sebi. Sakrije se negde, čeka neki bolji trenutak, da oslabi muška energija i vikne iz dubine: "Jesi li nokte sredila, oprala kosu, kad ćeš obući nešto normalno? " Daj ne pitaj! Strpi se još malo!

Autor: M.K.