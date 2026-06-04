EVO ŠTA SLOBA VASIĆ RADI NAKON IZLASKA IZ LAZE: Stavio vizir na lice, pa izašao među svet, pevač ostavio sve u ČUDU!

Pevač Sloba Vasić ponovo se aktivno posvetio svakodnevnim obavezama nakon veoma turbulentnog perioda i boravka u zdravstvenoj ustanovi „Laza Lazarević”.

Ekipa domaćih medija zatekla je folkera u potpuno nesvakidašnjem i radnom izdanju na jednoj beogradskoj lokaciji. Naime, on je uhvaćen kako sam vredno uređuje i čisti prostor ispred svog kafića i auto-perionice.

Bez ikakvog ustručavanja i kompleksa, Sloba je zasukao rukave, uzeo alat u ruke i pokazao da mu fizički rad nimalo ne pada teško kada je u pitanju njegov privatan biznis.Na sebi je imao zaštitni vizir, a u rukama kosačicu kojom je pažljivo uređivao zelenu površinu ispred lokala.

Po svemu sudeći, pevaču fizički rad nije teško pao, a prizor je pokazao da je pun energije i da se polako vraća svakodnevnom ritmu života.Vidno raspoložen, Sloba je vredno radio na uređenju prostora, a prolaznici su ga sa zanimanjem posmatrali dok je sređivao travnjak kako bi sve bilo besprekorno uređeno.

Napravio incident u avionu

Neposredno pred poletanje aviona za Cirih, gde je imao zakazan nastup, estradni pevač Sloba Vasić sredinom maja napravio je incident, te je pored kapetana, moralo da reaguje I obezbeđenje beogradskog aerodroma I udalji ga sa leta. Ubrzo je smešten u psihijatrijsku ustanovu, s obzirom da se dugo godina bori sa anksioznošću, za šta mu je prepisana terapija, ali je, prema sopstvenom priznanju, umeo sa lekovima da pretera ili ih kombinuje sa alkoholom.

Autor: M.K.