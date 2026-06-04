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REKAO MI JE DA MORAM DA SPAVAM SA NJIM AKO HOĆU POSAO, A ONDA SAM SVE REKLA NJEGOVOJ ŽENI: Pevačica preživela horor, a sad konačno sve iznela javno

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Mala Cana izazvala je veliku pažnju javnosti zbog braka sa 41 godinu starijim kolegom Andrijom Bajićem.

Pevačica je u intervjuu koji je nedavno dala za medije govorila o detaljima svog života i otkrila da je imala neprijatne situacije sa kolegama.

- Hoću da imam posao, moram da legnem. Koga briga da li ima ženu i decu. Da li će mi zameriti što ovo govorim baš me briga, znam kakvu sam bol preživela. Neka boluju oni, neka se pitaju da li je bilo u redu da neko ostane bez posla i da kod kuće nema hleb zbog toga. Doveli su me do situacije da nisam imala novac za hleb. Nisam neko ko će zvati i reći da nemam pare da jedem, imala sam jednu veknu hleba koja je bila buđava. Vadila sam sredinu i jela - pričala je kroz suze pevačica i otkrila da je jednom kolegi čak otišla na vrata.

- Jednom sam htela da odem na vrata i ušla sam kod njega u kuću da kažem njegovoj ženi, pa ako ona dozvoli, što da ne? Da vidimo, kad si toliki frajer bajo, idemo do kraja. Žena njegova se oduševila jer me je mnogo volela, znala me je kao njegovu koleginicu. Kada sam videla malu bebu kako sedi na podu i igra se, nisam imala srca da kažem i rasturim nečiji brak.

Foto: Instagram.com/mala_cana

Kako se upoznala sa Andrijom

Cana nam je tada otkrila i kako je došlo do njenog poznanstva sa Andrijom. - Andriju sam upoznala tako što sam tražila licencu za udruženje, on mi je rekao da sačekam da prođe Nova godina da ne bih plaćala duplo. Međutim, toliko sam bila razočarana krugom muzičara sa kojima sam radila, da sam poželela da odustanem od svega. Imala sam ucene... Pozvala sam Andriju da mu kažem da odustajem i da ne želim da uzmem licencu. Pitao me je da li možemo da se vidimo da razgovaramo, ja sam rekla da ne možemo da se vidimo. On mi je došao na nastup, meni se noge odsekle. On je sedeo celo veče, imamo sliku od te večeri. Mi smo se slikali tako što me je zagrlio, ja sam mu uhvatila ruke, slikali smo se jedno uz drugoga.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo radili i putovali godinu dana. On mi je pričao o životu, o pokojnoj supruzi i da moram da imam nekoga. Ništa nije vodilo ka tome da nas dvoje budemo zajedno, iskreno. Otišao je za Ameriku da rad i zvao me je rekao da ima problem sa smeštajem. Kada mi je to rekao ja sam zvala sve naše prijatelje, sve sam digla na noge. Tada sam osetila nešto u grudima, neku brigu, strah, neku emociju. Tada, prvi put. Kada je došao, zagrlila sam ga i čini mi se da je taj zagrljaj trajao kao večnost. To je sve išlo, nije bilo prvog koraka. Nije on tada meni krenuo da se udvara ili nešto, ali eto to je bio prvi korak taj zagrljaj i ćutanje.

Autor: M.K.

#Andrija Bajić

#Horor

#Mala Cana

#pevačica

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