AKTUELNO

Domaći

NAŠA PEVAČICA POSLE RAZVODA ŽIVI SA BIVŠIM MUŽEM! On završio na lečenju i zvao je da mu pomogne: Odlazak je bio najbolja odluka

Izvor: Pink.rs, Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica Anabela Atijas se posle turbulentnog razvoda od Gagija Đoganija udala za biznismena Andreja Atijasa, ali i njihov brak nije potrajao. Nakon što su dobili ćerkicu Blaki došlo je do razvoda zbog Andrejevih problema sa alkoholom.

Anabela i Andrej Atijas su se razveli 2019. godine, a pevačica je i tada govorila da ljubav nije nestala, ali da ne može da se nosi sa porocima.

Kasnije su svojoj ljubavi dali još jednu šansu, ali nikada više nisu želeli da obnove bračne zavete.

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - pričala je Anabela u "Šok toku" i dodala:

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro.

Podsetimo, par je juče zajedno došao na jednu proslavu, a Andrej se nakon mnogo vremena pojavio u javnosti.

Autor: M.K.

#Anabela Atijas

#Andrej Atijas

#Odluka

#Razvod

#lečenje

#odlazak

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Anabela ostavila muža zbog problema sa alkoholom: Sve se promenilo kada je potražio stručnu pomoć

Domaći

NINA ĐOGANI SA DEČKOM NA INFUZIJI: On nosi nanogicu i ima ograničeno kretanje, nakon što je izašao iz zatvora ne razdvajaju se (FOTO)

Domaći

TO SAM URADILA ZBOG SILVIJE: Slađa Delibašić otvorila dušu, otkrila šta joj je NAJTEŽE PALO nakon razvoda od Đoleta Đoganija (VIDEO)

Domaći

Razvela se posle pet meseci braka, dobijala nepristojne ponude, a danas naša pevačica uživa u ljubavi sa ovim dasom! (FOTO)

Domaći

NISU SVE LJUBAVI BAJKA: Oglasila se Goga Gačić nakon razvoda, ove reči zbunile sve

Domaći

Moje sjajne zvezdice: Ovo su sestre Anabele Atijas, ne zna se koja je lepša, jedna se bavi javnim poslom (FOTO)