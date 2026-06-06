NAŠA PEVAČICA POSLE RAZVODA ŽIVI SA BIVŠIM MUŽEM! On završio na lečenju i zvao je da mu pomogne: Odlazak je bio najbolja odluka

Pevačica Anabela Atijas se posle turbulentnog razvoda od Gagija Đoganija udala za biznismena Andreja Atijasa, ali i njihov brak nije potrajao. Nakon što su dobili ćerkicu Blaki došlo je do razvoda zbog Andrejevih problema sa alkoholom.

Anabela i Andrej Atijas su se razveli 2019. godine, a pevačica je i tada govorila da ljubav nije nestala, ali da ne može da se nosi sa porocima.

Kasnije su svojoj ljubavi dali još jednu šansu, ali nikada više nisu želeli da obnove bračne zavete.

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - pričala je Anabela u "Šok toku" i dodala:

- Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro.

Podsetimo, par je juče zajedno došao na jednu proslavu, a Andrej se nakon mnogo vremena pojavio u javnosti.

Autor: M.K.