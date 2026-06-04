Bivša Rađenova u hrabrom izdanju pokazala stomak: Moderna trudnica oduševila sve izgledom (FOTO)

Bivša supruga Nikole Rađena, sa kojim ima sina, pevačica Milica Ristić trenutno prolazi kroz jedan od najlepših i najradosnijih perioda u životu, s obzirom na to da ponovo uživa u blagoslovenom stanju sa novim partnerom.

Ona je sada na društvenim mrežama podelila zanosni selfi iz ogledala na kojem ponosno pokazuje trudnički stomak u ultra modernoj i hrabroj odevnoj kombinaciji.

Na slici Milicu Ristić vidimo u atraktivnom belom kompletu sa crnim tufnicama, koji se sastoji od dugih pantalona i kratkog topa sa dubokim dekolteom i dugim rukavima.

Uz fotografiju koja je odmah pokrenula lavinu pozitivnih komentara, pevačica je samouvereno poručila: „Ko kaže da trudnice moraju biti 'dosadno' obučene?“.

Milica o novom partneru: "O sreći se ćuti"

Milica je srećna u ljubavi, ali o partneru nije mnogo želela da detaljiše. Ipak nije krila, da ga je porodica odlično prihvatila.

- Nije iz moje branše. O sreći se ćuti. Porodica je sve fenomenalno prihvatila. Nisam se plašila suda, i moja strana porodice i njegova strana porodice su normalni ljudi. Moji su zapravo i bili u početku da ne treba da se osamim, jer prošlo već dosta i vremena. Bili su mi podrška da ja napravim korak ka tom upoznavanju pošto su bili upućeni u sve.

Milica za sebe kaže da nije previše romantična, ali njen partner jeste.

- Ja sam osoba koja je malo tvrda. Volim naravno sve to kao i svaka žena, on je više romantičniji od mene. Imali smo situacije gde recimo kad smo se upoznali, pa svake nedelje sam dobijala cveće i meni je već prva tri puta bilo: “Šta si uradio pa ja dobijem cveće”, nego je to bio način da se udvara. Ja sam neko ko romantiku doživljava na svoj način. Ne mora stvarno to sveće, cveće, nego meni čak ono ako je neki pravi moment pojedeš pljeskavicu, ono bukvalno na ulici. Meni je to romantika - rekla je ona.

Autor: M.K.