LJUBAV SVE JAČA! Duško Tošić počeo da živi sa Norom, više se ne dovajaju!

Prijatelji tvrde da imaju čvrstu vezu i puno poverenja.

Poslednjih dana mnogo tekstova u medijima vezuje se za Duška Tošić i Noru Milosavljević jer je ovaj par privukao pažnju otkako se saznalo da su zajedno. Njih dvoje su, kako saznajemo započeli zajednički život, a svoju vezu grade na čvrstim temeljima međusobnog poštovanja i razumevanja.

Prema navodima bliskih izvora, njih dvoje su poslednjih šest meseci zajedno, a u prethodnom periodu doneli su odluku da više vremena provode zajedno, organizujući svakodnevicu na način koji im omogućava da budu jedno drugom najveća podrška. Oni koji ih poznaju tvrde da se odlično slažu, da dele slične poglede na život i da su uspeli da pronađu mir i ravnotežu uprkos brojnim obavezama i interesovanju javnosti.

- Njihova veza zasniva se na iskrenosti i poverenju. Uživaju u zajedničkim trenucima i ne opterecuju se komentarima sa strane. Najvažnije im je da su srećni i da grade odnos koji ih ispunjava. Neko vreme žive zajendo, putuju zajedno i na javnim mestima ih možete videti zajedno - priča izvor dobro upućen u njihovu intimu.

Njihovi prijatelji ističu da između njih vlada posebna energija i da se međusobno dopunjuju na najbolji mogući način. Dok je Duško poznat po odlučnosti i smirenosti, Nora, prema recima onih koji je poznaju, unosi vedrinu, optimizam i pozitivnu atmosferu u svaki prostor u kojem se pojavi. Zajedno, kažu, čine skladan par koji uspešno balansira privatne i poslovne obaveze.

Posebno je zanimljivo to što su, uprkos velikom interesovanju javnosti, uspeli da sačuvaju značajan deo svoje intime. Umesto da odgovaraju na brojne spekulacije, odlučili su da se fokusiraju na ono što im je najvažnije njihov odnos. Takav pristup, smatraju poznavaoci prilika, pokazuje zrelost i želju da ljubav grade daleko od nepotrebnih tenzija.

Autor: R.L.