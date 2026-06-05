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Mina Kostić navodno dva puta odbijala Hitnu pomoć, pa reagovala policija: Komšije razvezale jezik o tome šta se dešavalo u domu pevačice pre nego što je smeštena u Lazu!

Izvor: Telegraf, Foto: google maps, e-stock/časlav vukojičić ||

Ona se sada oseća stabilno i prebačena je sa intenzivne nege.

Poznata pevačica Mina Kostić prolazi kroz težak period i trenutno se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević". Komšije pevačice, kaklo navode domaći mediji, kažu da je intervenisala Hitna pomoć i policija. Prema poslednjim informacijama, njeno stanje se stabilizovalo, a prebačena je sa intenzivne nege na žensko odeljenje.

Foto: google maps/printscreen, Pink.rs

Navodno, pevačica je u nedelju prolazila kroz emotivno težak period, komšije su čule jauke i viku iz njenog stana, što ih je navelo da pozovu Hitnu pomoć. Iako je medicinski tim dva puta dolazio na njenu adresu, Mina je navodno oba puta odbila hospitalizaciju. Na kraju je intervenisala policija, koja ju je smirila i prevezla u ustanovu, pišu domaći mediji.

- Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - izjavio je izvor blizak pevačici za medije.

Prema poslednjim informacijama, Mina Kostić se oseća bolje i prebačena je sa intenzivne nege na žensko odeljenje.

Foto: google maps, e-stock/miloš rafailović

Autor: R.L.

#Mina Kostić

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