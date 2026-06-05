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Šest meseci nisam mogla da se skinem sa tableta! Rada Manojlović progovorila o NAJMRAČNIJOJ FAZI u životu!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Pevačica otkrila koliko je opasno uzimati tablete, pa čak i uz recept i savet stručnjaka.

Pevačica Rada Manojlović vrlo otvoreno govori na mnoge teme koje drugi radije izbegavaju, pa je tako nedavno otkrila da je koristila tablete za smirenje, sa kojih, kako sama kaže, nije mogla tako lako "da se skine".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Za početak da kažem da je to mnogo nezgodna stvar. Baš sam se bila navukla. Šest meseci nisam mogla da se skinem sa „ksanaksa“. Pričam ovo javno jer svako ko pomisli uzeću, pa ću da se skinem kada ocenim da ne treba više - vara se. Nije to tako lako - rekla je Rada i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo mi je veoma teško da se skinem sa tableta. Tablete bih preporučila samo u krajnjoj nuždi. Na primer ukoliko izgubite člana porodice pa baš morate da ih koristite kako biste ublažili bol. Mene kad nešto pogodi, ja to držim u sebi. Nikada ne prenosim na drugog svoju nervozu, već sve čuvam u sebi. Ne umem ni da se ispraznim kako treba. A to ne valja. Zato mi je psihijatar rekao da nađem neki izduvni ventil. Sada više ne idem kod psihijatra. Sada mi je sve super. Lekovi su delovali - navela je pevačica.

Autor: R.L.

#Radmila Rada Manojlović

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